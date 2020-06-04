Прокуратура Чувашской Республики организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшимся собранием предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке «Ярмарка» г. Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Представители бизнеса требуют включения их деятельности в первый этап снятия ранее установленных в республике ограничений и возобновления работы рынка, указав, что на территории торговых павильонов есть все условия для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
По поручению и.о. прокурора республики Александра Евграфова прокурору г. Чебоксары поручено детально разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости принять меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты прокурорской проверки поставлены на контроль.
4.06.2020
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