Прокуратура Чувашской Республики организовала проверку по информации СМИ и взяла на контроль ситуацию в связи с состоявшимся собранием предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Центральном рынке «Ярмарка» г. Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Представители бизнеса требуют включения их деятельности в первый этап снятия ранее установленных в республике ограничений и возобновления работы рынка, указав, что на территории торговых павильонов есть все условия для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

По поручению и.о. прокурора республики Александра Евграфова прокурору г. Чебоксары поручено детально разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты прокурорской проверки поставлены на контроль.

4.06.2020

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