19 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев ознакомился с работой акционерного общества «Чувашхлебопродукт». Предприятие является крупнейшим заготовителем зерна и производителем мукомольной продукции в Поволжье.

Мельница Чебоксарского элеватора перерабатывает 500 тонн зерна в сутки. Ассортимент выпускаемой продукции включает муку шести сортов, четыре вида крупы (манная, пшеничная, перловая, ячневая), пшеничные и ржаные отруби, зародышевые хлопья и т.д. Основными потребителями предприятия являются хлебопекарная, кондитерская, макаронная промышленность, крупные федеральные торговые сети.

Олег Николаев в сопровождении заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова и руководства предприятия посетил мельничный цех, участок фасовки муки и крупы, ознакомился с выпускаемой продукцией и объемами ее производства.

Как сообщил первый заместитель генерального директора – директор «Чебоксарского элеватора» – филиала АО «Чувашхлебопродукт» Александр Дмитриев, предприятие работает стабильно. На сегодняшний день имеется двухмесячный запас пшеницы и пятимесячный запас ржи. При этом с сельхозтоваропроизводителями заключены договоры на поставку продовольственной пшеницы, что полностью обеспечивает предприятие зерном до нового урожая.

«Ежедневно продаем около 450 тонн муки. Порядка 60% продукции остается на внутреннем рынке. Со стороны наших постоянных основных крупных потребителей – хлебозаводов, кондитерских фабрик – ажиотажа не видим. Есть нарастающий ажиотаж среди мелкооптовой торговли», – отметил Александр Дмитриев, связав это с подогревом панических настроений в обществе. Он подчеркнул, что нет никакого смысла закупать продукцию впрок, потому что в домашних условиях сложно обеспечить ее надлежащее длительное хранение.

«Паниковать не нужно – всего достаточно. Цены мы не повышали. Напротив, в конце февраля у нас произошло плановое снижение стоимости муки до 500 рублей за тонну в связи с удешевлением сырья», – дополнительно сообщил он.

По словам руководителя Минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова, всеми основными видами продукции республика обеспечена и причин для беспокойства нет. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики работают в штатном режиме, ни один контракт с их стороны не был сорван. К тому же Чувашия производит больше овощей, чем потребляет на 22%, молока – на 34%, картофеля – на 224%.

Проинспектировав имеющиеся запасы на складах, врио Главы Чувашии обсудил с руководством предприятия возможности переориентирования выпускаемой продукции из-за изменившегося спроса.

«Сейчас резко повысился спрос на крупы. Учитывая, что на этом предприятии производится четыре вида круп, мы договорились о том, что будем переходить, как минимум, на их двухсменное, а может даже и трехсменное производство», – сказал Олег Николаев. Это решение позволит обеспечить необходимые объемы поставок в магазины и не допустить повышения цен.

«Ситуация, в целом, стабильная. Запасы, которые у нас сформированы как по пшенице, так и по другим видам зерновых культур, позволяют нам обеспечить необходимые объемы производства и поставки продукции в розничную сеть», – подчеркивает руководитель региона.

19.03.2020

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