Студенты-иностранцы ЧГУ, которые учатся дистанционно и проживают в общежитиях, получили продуктовые наборы. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Каждому студенту, оставшемуся в общежитии, выдавали многоразовые маски и средства бытовые для уборки комнат, — рассказал председатель профкома обучающихся ЧГУ Никита Афиногенов.

Добровольцы готовы привозить продукты и предметы первой необходимости до тех пор, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. На их попечении и преподаватели в возрасте, к котором они также часто заглядывают. По живому общению соскучились все, поскорее, говорят, вернуться бы в учебные аудитории.

12.05.2020

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