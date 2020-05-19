Заявки на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда» принимаются до 14 июня 2020 года.

На 18 мая на конкурс подано 398 заявок.

После завершения срока регистрации конкурса (14 июня 2020 года) каждый претендент, подавший заявку, будет информирован о результатах регистрации и допуске к следующему этапу конкурса, ему будет напрален ключ для доступа в систему заочного тестирования.

Электронная регистрация доступна на сайте lider.cap.ru до 14 июня 2020 года.

Конкурсные процедуры включают регистрацию с размещением видеопрезентации, заочное и очное тестирование, групповую дискуссию и индивидуальное собеседование.

Регистрация и заочное тестирование участников конкурса осуществляется на сайте конкурса с использованием дистанционных технологий, очное тестирование участников конкурса начнется в конце июля 2020 года.

Основные требования к претендентам на участие в конкурсе «Управленческая команда»:

гражданство Российской Федерации,

наличие высшего образования,

наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет,

возраст до 55 лет,

отсутствие судимости.

Оператором конкурсов является Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХ и ГС).

По вопросам обращаться по тел.: (8352) 45-68-44, 8-960-314-21-78, e-mail: lider@cheb.ranepa.ru.

19.05.2020

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