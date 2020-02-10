10 февраля на еженедельном совещании в Доме Правительства и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о подготовке к весенне-полевым работам.

По его информации, прогнозная посевная площадь под урожай 2020 года составит 548 тыс. га, что на 7 тыс. га больше уровня 2019 года. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 305 тыс. га.

В структуре посевных площадей более 50% занимают зерновые и зернобобовые культуры, 37,6% занято под кормовыми культурами, оставшаяся часть приходится на картофель, технические культуры и овощи.

Отдельно в ходе совещания были рассмотрены вопросы ресурсного обеспечения весенних полевых работ, техническая оснащенность хозяйств, их обеспеченность качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев обратил внимание на необходимость использования новой меры государственной поддержки по известкованию почв, которая предусматривает возмещение до 90% понесенных затрат. В 2019 году в Чувашии было произвестковано 4,9 тыс. га при плане 4,5 тыс. га.

Сергей Артамонов сообщил, что в республике требуют известкования 189,3 тыс. га. Эти площади сельхозугодий планируется произвестковать в течение пяти лет. Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность открытия дополнительного известкового карьера в Козловском районе. Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Минприроды Чувашии подключиться к решению данного вопроса.

10.02.2020

www.tavanen.ru