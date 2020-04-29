В Чебоксарах строительная компания получила разрешение на строительство проблемного объекта по ул. Калинина, поз.83. Ранее с заявлением о получении документа в администрацию города обратился застройщик, ООО «Победа». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Продолжить возведение дома стало возможным благодаря заключенному в декабре 2019 г. соглашению между федеральным и региональным фондами защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В рамках сотрудничества предусмотрено финансирование завершения строительства объекта более чем на 101 млн рублей. Кроме того, будут проведены мероприятия по смене застройщика: региональным фондом уже направлены уведомления о намерении стать приобретателем объекта в Арбитражный суд Чувашской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и в адрес ООО «Победа».

В случае принятия положительного решения строительно-монтажные работы на объекте будут возобновлены ориентировочно в 3 квартале 2020 г.

Напомним, что в 2017 году застройщик, ООО «Победа», признан банкротом, а в 2019 году здание по ул. Калинина, поз. 83 включено в единый реестр проблемных объектов. Всего в доме предусматривалось 114 квартир, на 90 из них заключены договоры долевого участия.

29.04.2020

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