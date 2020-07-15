Об этом 14 июля рассказали на брифинге для журналистов начальник отдела социальных выплат Минтруда Чувашии Алексей Григорьев и директор Центра предоставления мер социальной поддержки Лариса Гайдаш. Напомним, что ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно назначается малоимущим семьям на период пандемии.

Выступая перед журналистами Лариса Гайдаш подтвердила, что сотрудники отделов соцзащиты столкнулись с некоторыми проблемами в оформлении выплат, которые увеличивают срок ожидания денежной помощи. Она пояснила, что это происходит чаще всего из-за неправильно-предоставленных данных и ошибок в заявлениях граждан. При этом отделы социальной защиты делают все возможное, чтобы ускорить процесс поступления средств заявителям.

«Нам понятно недовольство граждан. В то же время хочу отметить, что мы наметили за ближайшие 10 дней решить проблему. Просим у граждан извинения за неудобства, связанные с назначением данной выплаты. В ближайшее время все поступившие заявления будут рассмотрены и выплаты осуществлены в полном объеме», – подчеркнула директор Центра предоставления мер социальной поддержки.

Алексей Григорьев добавил, что в 2020 году на данную программу в Чувашии предусмотрено более 1,6 млрд. рублей на 37,7 тысячи детей. Выплата назначается тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума – 9 538 рублей для 2020 года – на одного человека.

«Для получения денежной поддержки, необходимо подать заявление через Госуслуги, в МФЦ или прийти отдел социальной защиты по месту жительства. Заявление будет рассмотрено в течение 25 рабочих дней», – напомнил начальник отдела социальных выплат Минтруда Чувашии.