При столкновении трех машин в Чебоксарах пострадали четыре человека

7 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера около 00 часов 20 минут на проспекте Максима Горького в Чебоксарах столкнулось три автомобиля. Четыре человека получил травмы.

По предварительной версии ГИБДД Чувашии, водитель автомашины «Хендай I30» при повороте направо в сторону улицы Эльгера не справился с управлением и  столкнулся с «Киа Рио» и «Лада Гранта». В результате ДТП три пассажира, находившиеся в салоне «Киа Рио» с травмами доставлены в больницу. Также медицинская помощь понадобилась 22-летней пассажирке из «Хендай».

По результатам освидетельствования водители трёх автотранспортных средств трезвы.

В отношении предполагаемого виновника аварии, 23-летнего горожанина, управлявшего «Хендай» , составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения (или правил эксплуатации транспортного средства), повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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7.02.2020
www.tavanen.ru

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