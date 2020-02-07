Вчера около 00 часов 20 минут на проспекте Максима Горького в Чебоксарах столкнулось три автомобиля. Четыре человека получил травмы.

По предварительной версии ГИБДД Чувашии, водитель автомашины «Хендай I30» при повороте направо в сторону улицы Эльгера не справился с управлением и столкнулся с «Киа Рио» и «Лада Гранта». В результате ДТП три пассажира, находившиеся в салоне «Киа Рио» с травмами доставлены в больницу. Также медицинская помощь понадобилась 22-летней пассажирке из «Хендай».

По результатам освидетельствования водители трёх автотранспортных средств трезвы.

В отношении предполагаемого виновника аварии, 23-летнего горожанина, управлявшего «Хендай» , составлен административный материал за нарушение Правил дорожного движения (или правил эксплуатации транспортного средства), повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.