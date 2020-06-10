За минувшие сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

9 июня около 14.30 час. возгорание случилось в городе Новочебоксарск. Пламя повредило фасад многоквартирного дома № 52 на площади 15 кв. метров по улице Советская. По предварительной версии, к ЧП привело нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Как стало известно, рабочие проводили ремонт в помещении частного офиса, расположенного на первом этаже жилого здания. Вспыхнувший во время сварки огонь они пытались сбить самостоятельно. Однако справиться с пожаром им не удалось. Подоспевшие на помощь сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание спустя 10 минут.

Минувшим вечером (в 20.00 час.) в Чебоксарах пожар произошел в двухквартирном доме по улице Тургенева Калининского района. Пострадал 58-летний хозяин одного из жилых помещений. Обстоятельства происшествия выясняются.

10.06.2020

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