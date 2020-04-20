За минувшие сутки в Чувашии зарегистрированы пять пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около 8.00 час. 19 апреля из-за оставленной без присмотра горящей свечи огнем занялся дом в деревне Медякасы Ядринского района. Здание в итоге выгорело дотла. Спасатели отстояли расположенные рядом с ним хозяйственные строения и соседнее подворье.

В 16.00 час. воскресенья пожар вспыхнул в деревне Испуханы Красночетайского района. Огонь уничтожил два неэксплуатируемых сарая на окраине населенного пункта.

В полночь сгорел дом с надворными постройками в деревне Старая Тюрлема Козловского района. Погиб 49-летний хозяин жилья. По предварительной версии, к трагедии могла привести неосторожность при курении.

В ночь на 20 апреля (в 1.37 час.) в результате короткого замыкания электропроводки загорелся пустующий бревенчатый дом в деревне Чувашские Алгаши Шумерлинского района. Пожар ликвидировали спустя полтора часа. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку здания.

Этим утром пожар произошел в селе Комсомольское. Около 6.00 час. огонь разгорелся в комнате отдыха персонала газовой котельной, находящейся по улице Заводская. Пламя в помещении сбили спустя две минуты. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

20.04.2020

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