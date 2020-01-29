Вчера при пожаре в столице Чувашии погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Вечером 28 января пожар случился в многоквартирном доме № 22 по улице 55 лет Октября в городе Чебоксары. Огонь вспыхнул около 18:00 в одной из комнат жилого здания. В помещении сгорел диван, повреждена внутренняя отделка. К сожалению, 63-летний хозяин квартиры погиб. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность мужчины при курении.

Отметим, что пожар в столице республики стал уже шестым по счету, произошедшим в Чувашии с начала года по вине курильщиков. Неосторожность при курении является наиболее частной причиной огненных ЧП с гибелью людей. В 2020 году на пожарах, случившихся из-за непотушенной сигареты, погибли четыре человека.

29.01.2020

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