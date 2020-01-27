За минувшие выходные в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров. Об этом сообщает

Утром 25 января (в 6:30) неосторожность при курении привела к возгоранию в городе Алатырь. Огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире жилого дома № 89 по улице Первомайская. Повреждены внутренняя отделка и имущество одного из помещений. 62-летний хозяин жилья, по вине которого произошел пожар, погиб.

В субботу около 16:30 пламя охватило частную деревянную баню в деревне Байгеево Цивильского района. В результате ЧП пострадали кровля и внутренняя отделка постройки. Жилой дом огнеборцам удалось отстоять. Причина случившегося устанавливается.

Тем же вечером сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Московском районе города Чебоксары. Около 18:00 возгорание произошло на девятом этаже третьего подъезда многоквартирного дома № 2/1. Вследствие короткого замыкания электрической проводки загорелась электрощитовая на лестничной клетке. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация жильцов. Спасатели вывели на свежий воздух 35 человек. Пострадавших среди них нет.

Спустя час, в 19:00, огонь разгорелся в доме 67-летнего жителя деревни Сятракасы Чебоксарского района. Известно, горение началось с подвального помещения. В результате уничтожена внутренняя отделка жилого здания, повреждено напольное покрытие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Днем 26 января пожар случился в деревне Большие Бикшихи Канашского района, где сгорели баня, надворные постройки, а также часть кровли дома 45-летнего сельчанина. Сам хозяин и его супруга 1974 года рождения получили термические ожоги кожи. Они срочно были доставлены в районную больницу.

В воскресенье около 15:00 огнем занялось бесхозное строение по проспекту Тракторостроителей в столице. В тушении пожарные задействовали две автоцистерны. Причина произошедшего сейчас выясняется.

27.01.2020

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