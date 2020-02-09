Сегодня ночью в д. Чалымкасы Чиршкасинского сельского поселения горел жилой дом.

Как сообщил начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Денис Портнов, сын пришел к одинокому отцу (самостоятельно не передвигался) проведать и увидел густой черный дым из его дома. Он вытащил отца из огня. Мужчина 1941 года рождения получил 50 процентов ожогов тела, он впал в кому, сын — ожоги рук. Оба мужчины госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

Предварительная причина пожара -неосторожность при курении.

9.02.2020

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