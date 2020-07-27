Межведомственная комиссия по оценке готовности образовательных организаций Чебоксарского района к новому 2020-2021 учебному году продолжает свою работу. В течение недели будут проверены все образовательные учреждения Чебоксарского района. Особое внимание будет уделено обеспеченности и состоянию материально-технической базы, условиям питания учащихся, соответствию нормам безопасности, благоустройству территории. На прошлой неделе комиссия побывала в Сятра-Хочехматской, Сятра-Лапсарской, Чемуршинской, Толиковской, Синьяльской, Туруновской, Чиршкасиской, Ишакской, Янышской школах, в детских садах «Дружба», «Пепке».
Сегодня комиссия вела приемку МБОУ «Кугесьская СОШ №1», МБОУ «Кугесьский лицей», МБДОУ «Кугесьский детский сад «Ягодка», МБДОУ «Кугесьский детский сад «Пурнеске», МБОУ ДО «Центр детского творчества», МАУ ДО «ДЮСШ «ЦСиЗ «Улап», МАДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш», МБОДУ «Кугесьский детский сад «Колосок»
Во время приёмки школ проверили состояние электросетей, пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты, готовность пищеблока, запасные выходы и лестницы.
Напомним, в Чебоксарском районе всего 42 образовательные организации.
Приёмка школ к 2020-2021 учебному году
Кстати
С 1 сентября классные руководители страны начнут получать ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей, а также стартует проект по обеспечению учащихся начальных школ горячим питанием. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время брифинга в Правительстве Российской Федерации.
«У нас нет никаких сомнений, что эти два важнейших поручения Президента Российской Федерации будут выполнены», – подчеркнул он.
Министр информировал, что в настоящее время уже ведётся подготовка к новому учебному году, и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести традиционные линейки в школах 1 сентября.
«Уже сейчас мы начали подготовку к новому учебному году. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», – сообщил он.
Сергей Кравцов также отметил, что в начале учебного года будет проведена диагностика знаний учащихся – это позволит выявить пробелы и при необходимости оказать методическую помощь. Оценки за эти работы выставляться не будут.
«В начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь. Обращаю внимание, что за эту работу не будут выставляться оценки. Мы должны понимать реальную картину уровня знаний детей, чтобы принять все меры для устранения возможных пробелов в их знаниях», – сказал Сергей Кравцов.
Министр обратил внимание на то, что заменять традиционное обучение дистанционным в новом учебном году не планируется.
«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счёт дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», – резюмировал он.
Источник https://edu.gov.ru/press/2732/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-oboznachil-osnovnye-napravleniya-raboty-v-novom-uchebnom-godu/
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