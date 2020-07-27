«У нас нет никаких сомнений, что эти два важнейших поручения Президента Российской Федерации будут выполнены», – подчеркнул он.

Министр информировал, что в настоящее время уже ведётся подготовка к новому учебному году, и выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести традиционные линейки в школах 1 сентября.

«Уже сейчас мы начали подготовку к новому учебному году. Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», – сообщил он.

Сергей Кравцов также отметил, что в начале учебного года будет проведена диагностика знаний учащихся – это позволит выявить пробелы и при необходимости оказать методическую помощь. Оценки за эти работы выставляться не будут.

«В начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь. Обращаю внимание, что за эту работу не будут выставляться оценки. Мы должны понимать реальную картину уровня знаний детей, чтобы принять все меры для устранения возможных пробелов в их знаниях», – сказал Сергей Кравцов.

Министр обратил внимание на то, что заменять традиционное обучение дистанционным в новом учебном году не планируется.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение. При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счёт дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», – резюмировал он.

Источник https://edu.gov.ru/press/2732/ministr-prosvescheniya-sergey-kravcov-oboznachil-osnovnye-napravleniya-raboty-v-novom-uchebnom-godu/