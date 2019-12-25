В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств в декабре 2019 года возбуждено 132 судебных приказа о взыскании задолженности по заработной плате с чебоксарской строительной организации ООО «Спецстрой» на общую сумму 5 миллионов 300 тысяч рублей. Об этом сообщает УФСПП по Чувашии.

Организация-должник добровольно оплатила лишь 352 тысячи рублей. Большую же часть задолженности судебным приставам удалось взыскать совместно с сотрудниками прокуратуры Калининского района г.Чебоксары благодаря конструктивному диалогу с дебитором указанной организации.

На днях денежные средства поступили на депозитный счет Межрайонного отдела и уже перечислены взыскателям.

25.12.2019

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