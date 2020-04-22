В первом квартале 2020 года судебными приставами-исполнителями УФССП России по Чувашской Республике возбуждено 1425 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 16,9 миллионов рублей. В результате принятых судебными приставами мер, направленных на исполнение требований исполнительных документов, за три месяца с должников-работодателей взыскано свыше 16,6 миллионов рублей. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

На сегодняшний день на исполнении в УФССП России по Чувашской Республике находятся около 1,5 тысяч производств на общую сумму взыскания 28 миллионов рублей.

22.04.2020

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