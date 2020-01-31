В Мариинско-Посадском районном отделе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство в отношении мужчины, задолжавшего на содержание двоих несовершеннолетних детей более 300 тысяч рублей. В июле 2019 года должник трудоустроился, текущие алиментные платежи стали поступать из заработной платы, однако сумма накопленного ранее долга при этом не уменьшалась.

Как сообщает УФССП по Чувашии, судебным приставом-исполнителем наложен арест на хозяйственные постройки должника. В настоящее время проводится процедура их оценки для последующей принудительной реализации с целью погашения задолженности по алиментным платежам.

31.01.2020

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