Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» запланирована 9 мая во всех городах России на медиаэкранах. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Также трансляция будет проводиться и в сети: на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир. Увидеть трансляцию шествия также можно будет на портале движения «Бессмертный полк России» и международного «Бессмертного полка».
7.05.2020
www.tavanen.ru
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