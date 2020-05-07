Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк онлайн»

7 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Актуально - нет комментариев

Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» запланирована 9 мая во всех городах России на медиаэкранах. Об этом сообщает РИА Новости. 

В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Также трансляция будет проводиться и в сети: на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир. Увидеть трансляцию шествия также можно будет на портале движения «Бессмертный полк России» и международного «Бессмертного полка».

 

7.05.2020

www.tavanen.ru 

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