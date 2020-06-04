Сегодня в военкомате п. Кугеси под председательством заместителя главы администрации Чебоксарского района Алексея Иванова состоялось заседание призывной комиссии.

На заседании призывникам, которые отправятся на Республиканский сборный пункт в Чебоксарах 16 июня, члены комиссии адресовали вопросы о семейном положении, о предпочтениях в выборе рода войск для службы. За неделю до отправки они сдадут тест на коронавирус. Ожидается, что 16 июня в Чебоксары прибудут не менее 15 призывников из Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов. Их направят на службу в Москву, Московскую область, Крым, Владивосток, Забайкалье.

По словам военного комиссара Александра Кочурова, 95 процентов призванных рады отслужить один год в армии, и даже думают о контрактной службе.

Добавим, что из Чувашии в элитные войска (ВДВ, морская пехота) отправятся 62 человека в ходе весеннего призыва. А из общего числа призванных 95 процентов будут служить в Сухопутных войсках.

4.06.2020

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