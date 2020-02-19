Призывники из Чебоксарского района служат на Дальнем Востоке, Урале и в Крыму

19 февраля, 2020 - Новости - нет комментариев

Из военкомата п. Кугеси в ходе осеннего призыва были отправлены в войска 96 человек из Чебоксарского (57) и Мариинско-Посадского (39) районов при плане в 70. Об этом сообщает военный комиссар Александр Кочуров. 

Они были направлены в Симферополь, Феодосию (Крым), Адлер (Краснодарский край), Екатеринбург, Пензу, Саратов, Калининград, Омск, Ковров, Хабаровск. Половина всех призывников отправлена в ВДВ, ВМФ, спецназы Росгвардии и Главного управления Генштаба ВС РФ. 

Весенний призыв стартует 1 апреля. 

19.02.2020

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