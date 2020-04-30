В военкомате п. Кугеси сообщили об очередном переносе сроков мероприятий для призывников Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии.

Как рассказал военный комиссар Александр Кочуров, по решению руководства Генерального Штаба Минобороны РФ медицинские и призывные комиссии перенесены на 12 мая 2020 года. Количество ребят, которые будут призваны по плану «Весна 2020 года» — 55 человек из Чебоксарского района и 30 человек из Мариинско-Посадского района. Первые отправки в войска планируются на 27-30 мая 2020 года, далее — по утвержденному плану перевозок до 15 июля.

Александр Кочуров рассказал, как военкомат будет работать в условиях изоляции и карантинных мероприятий.

В военкомат будет вызваны минимальное число призывников, необходимые данные у ребят стараются уточнять по» удаленке», подчеркнул военком.

Военкомат обеспечен бесконтактным термометром, необходимыми гигиеническими материалами, скоро поступят медицинские маски на заявленное число призывников.

«Большая благодарность главному врачу Чебоксарской районной больницы Владимиру Викторову, по решению которого создан резерв пробирок для забора биоматериала на анализ короновируса у призывников. За 3-5 дней до отправки на Республиканский сборный пункт у призывников в больнице заберут биоматериал, проведут исследования и, только при отрицательном тесте на короновирус призывник отправится на сборный пункт. По прибытию в войска, по решению министра обороны Сергея Шойгу, призывники обязательно пройдут двухнедельный карантин в медицинских частях и подразделениях по месту службы», — рассказал Александр Алексеевич.

По школьниками, которым в этом году исполняется 18 лет, принято однозначное решение: при успешной сдаче ЕГЭ, они призываться не будут, и им будет дана возможность поступать в вузы страны.

30.04.2020

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