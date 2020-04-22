23 апреля в 17.30 Приемная комиссия Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова проведет прямой эфир, где ответит на вопросы абитуриентов и их родителей.

Что теперь будет с приемной кампанией? Когда и как подавать документы в вузы? Когда будет зачисление?

Вопросы можно задать до трансляции в специальной форме https://vk.com/chuvsu?w=wall-47825810_20268 или онлайн во время эфира.

На все вопросы ответят заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии Олег Гаврилов, ответственный секретарь медицинского факультета Светлана Леженина, руководитель центра по работе с одаренной молодежью Дарья Троешестова. Откроет онлайн-трансляцию ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров.

22.04.2020

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