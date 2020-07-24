Почти все самовыдвиженцы не справились со сбором подписей. 24 июля в 18:00 для кандидатов в главы Чувашской республики истек срок подачи документов на регистрацию. К этому моменту подписи депутатов обоих уровней муниципальной власти, первые финансовые отчеты, кандидатуры сенаторов и другие необходимые бумаги в Центризбирком предоставили лишь пять участников предвыборной гонки. Пришло время подвести промежуточные итоги кампании.

Все четыре кандидата, выдвинутые от политических партий, документы подали. Сергей Матвеев («Патриоты России»), Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР) сумели собрать в свою поддержку достаточное количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Если эти подписи и другие документы кандидатов пройдут проверку в ЦИК, всех четверых зарегистрируют.

На этом этапе с дистанции сошли почти все самовыдвиженцы. Юрий Шакеев вроде бы пытался собирать подписи, но, похоже, не слишком удачно: в ЦИК он документы не подал.

Остальные кандидаты пройти муниципальный фильтр всерьез и не пытались. Николай Коклейкин, хотя и утверждает, что обращался в несколько сельских собраний депутатов, подписей не собрал. Андрей Ильдеменов, кроме выступлений на муниципальных площадках, никаких видимых действий для своей регистрации тоже не предпринял. Юрий Сидоров отозвал свое заявление о выдвижении на выборы. Роман Васильев, Максим Чепель и Петр Петрянкин вообще не запомнились ничем, кроме того, что заявились на эти выборы. По нашим данным, они даже не приступали к сбору подписей.

С четверкой партийных кандидатов будет конкурировать лишь один самовыдвиженец — действующий руководитель республики Олег Николаев. Он сумел заручиться поддержкой и депутатов МСУ, и избирателей, причем подписи сдал первым — ранним утром 23 июля.

Эти пять кандидатов почти наверняка и будут бороться за победу на сентябрьских выборах главы Чувашии. По крайней мере, такой прогноз дает председатель республиканского Центризбиркома Александр Цветков: «Пять кандидатов подали полные пакеты документов. Остальные, скорее всего, заявились только ради того, чтобы заявиться, поставить «галочку» в своей биографии. В бюллетене будет максимум 5 фамилий. Это нормальное количество».

Цветков также рассказал, что голосование на выборах главы Чувашии будет трехдневным. Оно начнется в пятницу, 11 сентября, и завершится вечером воскресенья, 13-го.

«Выборы должны быть легитимными. Другими словами, их честность и прозрачность без оговорок должны признать большинство участников процесса. Если так и будет — значит, мы свою работу сделали качественно», — заключил председатель ЦИК.