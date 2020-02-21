20 февраля 2020 года в Москве в Российском Союзе научных и инженерных общественных объединений – РосСНИО состоялось чествование профессионалов своего дела – победителей XХ Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА», проводимого Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений. Высокой оценки своей профессиональной и творческой деятельности и заслуженных наград удостоились два доцента кафедры технического сервиса инженерного факультета Чувашской ГСХА – Роман Андреев и Николай Пушкаренко.

Роман Андреев признан победителем, награждён дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» и занесён в реестр профессиональных инженеров России по версии «профессиональные инженеры» в номинации «Машиностроение».

Николай Пушкаренко признан победителем, награждён дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» и занесён в реестр профессиональных инженеров России по версии «профессиональные инженеры» в номинации «Агроинженерия».

Андреев Роман Викторович — специалист высокой профессиональной квалификации. Внес существенный вклад и принимал непосредственное участие в разработке и изготовлении опытного образца малогабаритного капустоуборочного комбайна МКК-1 с модернизированным приводом режущего аппарата. По представленной конструкторской документации налажен серийный выпуск ЗАО «Техма» (г. Чебоксары). В настоящее время занимается разработкой средств механизации возделывания, уборки и сушки хмеля. Изготовлена и испытана мобильная хмелесушилка МХС-25. Активный участник научных конференций и конкурсов. Автор 60 опубликованных научных работ в различных журналах и сборниках, в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, имеет 6 патентов на изобретения.

Пушкаренко Николай Николаевич — доцент кафедры технического сервиса, декан инженерного факультета ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Продолжительный период работы (2001–2014 г.г.) связан с совершенствованием конструкций сборных покрытий лесовозных автодорог из плит мелкозернистого бетона, автоматизацией побора состава бетонных смесей. В условиях завода ОАО «КПД» были изготовлены, испытаны и введены в эксплуатацию экспериментальные дорожные плиты из мелкозернистого песка Студенковского карьера Республики Марий. Получено три Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (Автоматизированная система по подбору состава бетона. № 2014613202 от 19 марта 2014 г.; К-Бетон. № 2015661233 от 21 октября 2015 г.; Обработка путевых листов. № 2017664318 от 20 декабря 2017 г.).

Николай Пушкаренко является научным руководителем двух грантов: У.М.Н.И.К. — «Разработка автоматизированной системы подбора состава бетона» (2013 г.); «СТАРТ» — «Разработка и изготовление опытного образца автоматизированной системы по подбору состава бетонных смесей» (2014 г.).

В ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в составе творческой группы разработаны новая технология и технические средства для возделывания хмеля. Материалы исследований использованы при разработке малогабаритного хмелесушильного комплекса, хмелевышки, хмелепосадчика, окучника-разокучника рядов хмеля. Указанные агрегаты успешно используются в хмелехозяйствах Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашской Республики.

21.02.2020

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