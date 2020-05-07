Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Чувашской Республики активно принимают участие в акции #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар, которая стартовала по инициативе временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Преподаватели и сотрудники Чувашского ГАУ с энтузиазмом поддержали идею рассказать о героях своих семей, которые на фронте и в тылу приближали День Победы.

В социальной сети ВКонтакте в Официальной группе Чувашского ГАУ появились старые черно-белые фотографии из бережно хранящихся семейных альбомов и трогательные рассказы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Заведующая кафедрой биотехнологий и переработки сельскохозяйственной продукции факультета биотехнологий и агрономии Наталия Мардарьева пишет: «22 июня 1941 года, когда советские люди спали мирным сном, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Вся страна поднялась на врага. Из деревни моей мамы, дедушки многие мужчины ушли на фронт. Сполна испытал трудности военного лихолетья и мой дедушка Кириллов Семен Игнатьевич, 1923 года рождения, уроженец села Кушелга Яльчикского района Чувашской Республики. Он ушел на войну в 1942 году. Участвовал в освобождении многих городов и сел. Дедушке повезло, он остался жив, хотя и был ранен шесть раз. Залечивал раны и воевал дальше. Я считаю, что мой дед, как и все остальные участники Великой Отечественной войны, является героем!».

Заведующая кафедрой земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства факультета биотехнологий и агрономии Людмила Елисеева поделилась рассказом о своем дедушке: «Мой дед Лукьянов Иван Петрович воевал в составе 97 стрелкового полка. Боевой путь его начался в 1941 году под Могилевом, затем он участвовал в боях под Сталинградом, а в 1943 году был направлен под Ленинград, где командовал батареей. При прорыве блокады был тяжело ранен и комиссован. Награжден орденами и медалями».

Зинаида Иванова, лаборант кафедры эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, поделилась теплыми воспоминаниями о своем отце-фронтовике Мокееве Иване Федоровиче из д. Хочахмат Чебоксарского района: «…С орденами и медалями, но на костылях вернулся он с войны. 40 лет трудился Иван Федорович на хлопчатобумажном комбинате печником и огнеупорщиком. При воспоминании о войне у него всегда на глазах навертывались слезы…»

Надежда Щипцова, доцент кафедры биотехнологий и переработки сельскохозяйственной продукции факультета биотехнологий и агрономии, гордится своим дедом Анисимовым Николаем Васильевичем, уроженцем д. Анаткас-Марково Ядринского уезда Казанской губернии. В 1936 году он был избран председателем колхоза «Правда» и на этом ответственном посту находился вплоть до ухода на фронт (ныне это деревня Сятра-Марги Чебоксарского района). Погиб в ходе Невельской операции 1943 года.

Наталья Нестерова, доцент кафедры экономики, менеджмента и агроконсалтинга экономического факультета, пишет: «Мой дед Ваткин Василий Васильевич был призван в ряды Советской Армии в августе 1941 г. В августе 1942 г. он был ранен, попал в плен и находился в плену до января 1945 г. в Польше в лагере 245. После освобождения из плена вернулся на фронт и продолжил защищать нашу Родину. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. После окончания войны долгие годы работал на благо родного колхоза, воспитал четверых детей, девять внуков».

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита экономического факультета Сергей Христолюбов записал свой трогательный рассказ на видео: «Мой дед, Кондрашин Василий Васильевич, гвардии младший сержант, сражался в рядах 245 стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Встретил победу в Польше. Был ранен, имел боевые награды. Я горжусь им и чту его память!».

Доцент кафедры землеустройства, кадастров и экологии факультета биотехнологий и агрономии Ольга Нестерова рассказала о своем дедушке и дедушке своего мужа. «Мой дедушка, Федоров Александр Федорович был пулеметчиком. О войне рассказывать не любил. И казалось, его душевные раны потерь друзей однополчан всегда давали о себе знать. И болели, и ныли они больше ран физических. Мы — дети, внуки, правнуки — гордимся им и благодарим за мирное небо над головой!», — отмечает Ольга Петровна.

«Я хочу рассказать про прадеда, деда и бабушку. Пусть они не такие известные, как Алексей Маресьев, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, но для меня они – герои, свои герои…» — пишет помощник ректора Елена Сергеева и с гордостью признается, что учится у своей бабушки жизнелюбию, которого у нее с запасом, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на ее долю.

Доцент кафедры землеустройства, кадастров и экологии факультета биотехнологий и агрономии Надежда Середа написала о своем дедушке Иванове Георгии Константиновиче из д. Малое Байдеряково Яльчикского района: «После войны работал директором школы в деревне Ново-Поселенная Таяба, преподавал уроки географии, истории и физики. На уроках истории он рассказывал о войне и учил детей быть патриотами своей страны. Мы очень гордимся стойкостью, мужеством, самоотверженностью и героизмом дедушки, наших ветеранов-воинов и тружеников тыла, выстоявших в жестокой борьбе во имя свободы и независимости своей страны и всего человечества, ради мира на земле!».