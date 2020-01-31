Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил во всех субъектах страны тиражировать положительный опыт работы цифровых платформ обратной связи с населением. Необходимость подобного шага глава государства озвучил на заседании Совета по развитию местного самоуправления, который состоялся в Московской области 30 января.

«Современные технологии позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы», — отметил Владимир Путин.

Он также указал на то, что органам местного самоуправления всех уровней необходимо обсуждать наиболее актуальные вопросы с населением. «Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих людей, поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы», — подчеркнул Президент страны.

Механизм прямой коммуникации власти и граждан выстроен во многих регионах. В Чувашской Республике уже больше года успешно функционирует система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент». За это время было обработано порядка 10 тысяч комментариев и постов жителей в социальных сетях. Это, как правило, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: разбитые дороги на селе, отсутствие горячего водоснабжения в квартирах, транспорт, переполненные мусорные контейнеры и т.д. Благодаря системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» органы власти оперативно узнают из первых уст о том, что тревожит жителей республики, об имеющихся болевых точках, пробелах в работе тех или иных ведомств. Прилагаются максимальные усилия, чтобы помочь людям в решении разного рода проблем.

31.01.2020

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