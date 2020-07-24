Сегодня в ходе заседания Высшего экономического совета Чувашской Республики был представлен итоговый вариант Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020-2025 годы. Прямую трансляцию вела Национальная телерадиокомпания Чувашии.

Комплексная программа разработана ЗАО «Международный центр развития регионов» и представляет собой план действий по развитию Чувашской Республики на ближайшие 5 лет. Она состоит из комплекса проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам, возможностям транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

В ходе разработки Комплексной программы прошло ее широкое обсуждение в средствах массовой информации, в экспертном сообществе, было получено более 500 предложений от жителей республики и общественности, проведено обсуждение с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления.

Организации программы должна обеспечить устранение из пропорций условий жизни городских и сельских жителей, повысить качество жизни, доступность современных благ жителей республики вне зависимости от того, где они проживают, обеспечить развитие экономики через создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и роста инвестиции. Сохранения развития глубинных традиций и широкой палитры культуры национальных особенностей Чувашии и народов, проживающих на территории республики. В течение 5 лет планируется, чтобы Чувашия стала и получила имидж экологически чистого здорового региона. Существенной поддержкой экономики росинвестиции республики может стать планируемая реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам, который есть у Чувашской Республики. А высвобождаемые средства по этой стратегии за эти годы составляют более 4 млрд рублей. Названное направление деятельности Правительства Республики, разработанной программой, должны решить главную задачу , обозначенное президентом РФ – повысить благосостояние жителей республики, изменить качественные характеристики условий жизни, создать высококвалифицированные рабочие места, тем самым резко снизить миграционный оток населения республики и вернуть людей на наши предприятия, обеспечить их рабочими местами. Это одна из приоритетных задач Правительства Чувашской Республики. «Основными драйверами роста Чувашской Республики станут обрабатывающие промышленности аграрно-промышленный комплекс, включая хранение и переработку, сферы информационных технологий, туризм, а также строительной деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры», – отметил Олег Николаев. К 2025 году – задача снизить уровень бедности до 9,3 процентов, на сегодняшний день это более 18 процентов. За 5 лет доля численности населения за ходом прожиточного минимума должна сократиться на более, чем на 10 тыс человек. 1,6 раза должно возраст валовый региональный продукт, в 1,26 раза – производительность труда, 1, 37 раза – объем промышленной продукции, в 1,4 раза – объем продукции сельского хозяйства. В сфере культуры планируется строительство строительство 69 культурно-досуговых учреждений, капитальный ремонт 27 учреждений. Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики на 15,3 процентов к уровню 2019 года. Доведения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями до 80 процентов. Задача агропромышленного комплекса – перерабатыватьвсю произведеннную сельхозпродукцию до конечного продовольственного продукта непосредственно на территории Республики (170 проектов – 21,7 млрд рублей инвестиций). Одной из задач – продолжительность жизни жителей Чувашии превысить до 78 лет.

Программы напрямую затронут 30,3тыс. рабочих мест, 13,9 из которых будет создано,а остальные глубоко модернизированы.Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, реализующих проекты в рамках Программы(среднемесячный доход от трудовой деятельности)в ценах 2020 года превысит 34,1тыс. рублей.

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