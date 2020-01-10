В борцовском зале Спортивной школы олимпийского резерва №5 имени В.Н. Кочкова состоялся юношеский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики, главного тренера сборной республики по вольной борьбе Ивана Григорьева.

В воскресных поединках, традиционно проводимых в день рождения Ивана Григорьева, приняли участие юные спортсмены 2005-2007 годов рождения. Достойную конкуренцию представителям Чувашии составили коллеги из Татарстана, Мордовии, Ивановской, Нижегородской и Ульяновской областей. Более 150 юношей разыграли медали турнира в десяти весовых категориях.

Представители Чебоксарского района заняли призовые места в данных соревнованиях: в весовой категории до 41 кг третьим стал Степанов Степан, в весовой категории до 52 кг вторым был Григорьев Никита, в весовой категории до 68 кг третье место занял Пастухов Олег.

10.01.2020

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