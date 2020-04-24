Жители Чебоксарского района продолжают обсуждать новые поправки в Конституцию РФ.

Председатель Молодёжного правительства Чебоксарского района и председатель Совета молодых педагогов Чебоксарского района Алена Ильина считает: «Это очень хорошо, что вносятся изменения в Конституцию РФ, ведь жизнь не стоит на месте. Я и очень рада, что спрашивают у народа о поправках в Конституции, что придают большое значение семейным ценностям, также немаловажно и установление МРОТа не ниже прожиточного минимума.

Важно, что подготовят волонтёров, которые, за две недели до старта Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, будут рассказывать жителям нашей страны о том, какие изменения предлагаются в Конституцию и о голосовании».

24.04.2020

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