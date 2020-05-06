Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова решила поддержать патриотическую онлайн-акцию и рассказала о своих родителях-фронтовиках.

«Мои родители, отец Федоров Егор Федорович и мама Галина Васильевна – участники боевых сражений в годы Великой Отечественной войны. Совсем молодыми они ушли на фронт, защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков».

Как рассказала Альбина Егоровна, Егор Федорович (10.04.1923-09.12.1991) в 1942 году был призван в ряды Красной Армии и зачислен в 81-й Гвардейский Стрелковый полк 25-й Стрелковой Дивизии. В артиллерийской противотанковой батарее был наводчиком 76-миллиметрового орудия. Боевое крещение принял на берегах Дона.

В 1943 году назначен командиром орудия. Гвардии старший сержант. До 1945 года беспрерывно находился на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, части Германии.

В 1947 году после обучения в Ивановском военно-политическом училище демобилизовался из Советской Армии в звании лейтенанта. Работал инструктором Чебоксарского районного комитета ДОСААФ, мастером в тресте «Чувашстрой», с 1954 года трудился в колхозе имени Ленина бригадиром, агрономом, заместителем председателя колхоза, был секретарем парткома.

Награжден орденами Славы III и II степеней, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» (дважды), «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». Имеет благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Удостоен почетного звания «Заслуженный агроном Чувашской АССР».

Сохранился Приказ о награждении медалью «За Отвагу» от 2 марта 1945 года по 81 Гвардейскому Стрелковому полку 25-й Гвардейской Стрелковой Синельниковской Краснознаменной имени Богдана Хмельницкого дивизии действующей Армии отличившихся бойцов дивизии. В их числе – Федоров Егор Федорович:

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР наградить…Наводчика батареи 76 мм пушек гвардии старшего сержанта ФЕДОРОВА Егора Федоровича за то, что он в боях полка по уничтожению окруженной группировки противника в г. Будапешт, бесстрашно действуя непосредственно в боевых порядках наступающих подразделений батальонов, огнем своего орудия уничтожил огневую точку противника вместе с расчетом и гитлеровцами, оказавшими яростное сопротивление в каменном здании».

Галина Васильевна (25.12.1925-12.07.2006), мама Альбины Егоровны, также принимала участие в боевых действиях.

Воевала на Калининском и Втором Белорусском фронтах. С апреля 1944 года по июль 1945 года служила в составе 38-го зенитно-прожекторного батальона, который обеспечивал работу зенитной артиллерии и истребительной авиации в ночных условиях. Победу встретила в Великих Луках.

После войны работала счетоводом-кассиром в колхозе «Коммунизм», секретарем исполкома Абашевского сельского Совета народных депутатов.

Награждена орденом Отечественной воны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Как многодетная мать шестерых детей награждена «Медалью материнства» I степени.

«Мои родители рассказывали о войне, – поделилась Альбина Егоровна, – но было видно, как трудно даются им эти воспоминания о кровопролитных боях, о потерянных товарищах… Из рассказов родителей мы, дети, навсегда запомнили, что война – это величайшее бедствие, она полна горя и слез, несправедливости, потерь и нескончаемой боли, которая не проходит с годами… Это вдовы и сироты, погибшая молодость, разбитые судьбы….

Время быстротечно, но оно не властно над подвигом нашего народа, сколько бы лет ни минуло, войну будут помнить, как страшный урок прошлого.

Память о войне и благодарность героям Великой Отечественной – живым и ушедшим, всем, кто спас мир от фашистской чумы, отстоял право людей на свободу и независимость, должны жить в сердцах новых поколений. Мы не имеем права допустить забвения памяти о том страшном времени, переписывания истории и умаления роли советского народа в борьбе с нацистами. Наша молодежь, поколения, не знавшие войны, должны читать книги о том горестном времени, смотреть фильмы, переживать эту незнакомую боль, плакать, скорбеть, учиться ценить мирное небо».

8 мая в Государственном Совете Чувашской Республики откроется экспозиция, приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы, где будут представлены архивные и фотоматериалы из семейных фондов депутатов и сотрудников Аппарата Госсовета Чувашии.

«Хочется, чтобы эту выставку увидели как можно больше людей, это наша память, наша гордость, подвиг народа – на века», – отметила Альбина Егорова.

Материалы выставки будут размещены на сайте Госсовета Чувашии.