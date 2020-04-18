Предпрития Чувашии в борьбе с коронавирусом помогут дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами.

33 инфракрасных термометра для городов и районов республики приобретет компания «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Большую помощь оказывают наши предприятия. Так, компания «РусГидро» перечислила 5 млн рублей на счет Новочебоксарской больницы для приобретения аппаратов ИВЛ, группа компаний «СМУ-55» направила 1,5 млн рублей БСМП для приобретения мониторов и другой необходимой техники, руководство «АБС ЗЭиМ Автоматизация» приняло решение оплатить покупку 33 инфракрасных термометров, которые передадут муниципалитетам», — рассказала Алла Салаева.

Также в результате переговоров врио Главы Чувашии Олега Николаева с генеральным директором ПАО «Химпром» крупнейшее химическое предприятие приняло решение безвозмездно и на регулярной основе обеспечивать дезинфицирующим средством для рук все медицинские учреждения, а также учреждения социального обслуживания республики.

Кроме этого, ПАО «Химпром» обеспечит муниципалитеты Чувашии поставками гипохлорита кальция – эффективного дезинфицирующего средства. Но уже на возмездной основе. Деньги на закупки в муниципалитеты поступили. Гипохлорит кальция будут использовать для обработки тротуаров, скамеек, остановок, подземных переходов.

18.04.2020

www.tavanen.ru