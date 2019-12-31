В столице Чувашии в выходные и праздничные дни во всех организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, организовано дежурство руководящего состава, работа аварийных бригад в выходные и праздничные дни организована на основе скользящего графика. От этом сообщает Управление ЖКХ администрации Чебоксар.

Предприятиями, осуществляющими вывоз твёрдых коммунальных отходов, будет обеспечен их ежедневный вывоз.

АО «Городские ритуальные услуги» объявлены рабочими днями все выходные и праздничные дни.

Управляющим организациям, обслуживающим многоквартирные дома, рекомендовано установить гибкие расписания работы для технических участков.

Для аварийно-диспетчерских подразделений ООО «Жилищная компания» объявлены рабочими днями 31 декабря 2019 года, 1, 2, 6, 7, 8 января с 8:00 часов до 08:00 часов следующего дня, а также 3, 4, 5 января с 17:00 часов до 8:00 часов следующего дня. Для управляющих организаций рабочими днями объявлены 3, 4, 5 января с 08:00 до 17:00 часов.

В соответствии с утвержденным графиком дежурства ответственных работников администрации города до каждого дежурного доведено персональное задание, в котором определены порядок объезда территорий (объектов) города, включая места проведения праздничных мероприятий, объектов массового зимнего отдыха горожан, а также дворовых территорий.

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы коммунальной системы жизнеобеспечения в круглосуточном режиме будет задействовано не менее 21 бригады, 87 человек, 30 единиц техники:АО «Водоканал» (3 бригады, 18 человек, 6 единиц техники), ОСП «Чебоксарские электрические сети» ОООО «Коммунальные технологии» (2 бригады, 5 человек, 2 единицы техники), МУП «Теплосеть» (3 бригады, 15 человек, 4 единицы техники), ПАО «Т Плюс» (2 бригады, 9 человек, 5 единиц техники), ЧПО им. В.И. Чапаева (1 бригада, 5 человек, 3 единицы техники), ООО «Жилищная компания» (6 бригад, 24 человека, 6 единиц техники), АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (2 бригады, 4 человека, 2 единицы техники), АО «Горсвет» (1 бригада, 3 человека, 1 единица техники), АО «Инженерная защита» (1 бригада, 4 человека, 1 единица техники).

Для оперативной уборки мест проведения массовых мероприятий организациями АО «Дорэкс», АО «Зеленстрой», АО «Инженерная защита», ООО «Зеленый город», АО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» и др. в выходные и праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство персонала и спецтехники.

При наступлении обильного снегопада все задействованные подразделения будут оповещены по отработанной схеме. АО «Дорэкс» будет привлечено до 150 единиц техники и 100 рабочих, АО «Зеленстрой» — до 12 единиц техники и 30 рабочих, управляющими организациями – до 50 единиц техники и 1000 рабочих.

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», АО «Дорэкс» и администрациями районов определены подрядные организации по уборке территорий частного сектора и закрепленных территорий за районами на 2020 год: в Калининском районе это ООО «Магистраль», в Ленинском — ООО «Алсер-Строй», в Московском районе – ООО «Домсервис».

31.12.2019

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