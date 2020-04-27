Для медиков Чебоксарской районной больницы средства индивидуальной защиты передал предприниматель. Об этом на своей инстаграм-странице сообщил главный врач Владимир Викторов. Он отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом маски и перчатки нужны постоянно.

27.04.2020

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