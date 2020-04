View this post on Instagram

Медицинские работники оказались ведущим звеном в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Однако в их работе бывают случаи, при которых возникает нехватка средств индивидуальной защиты. В сложившейся ситуации люди пытаются всеми силами поддержать врачей. Не остался равнодушным и индивидуальный предприниматель Ирейкин С.А.. Им была оказана гуманитарная помощь Чебоксарской районной больнице. Уважаемый Семен Александрович, выражаем Вам огромную признательность и благодарность за поддержку! Желаем крепкого здоровья и долголетия! #здравоохранение21 #стопкоронавирус21