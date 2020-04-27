Предприниматель передал для медиков Чебоксарского района средства индивидуальной защиты

27 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

Для медиков Чебоксарской районной больницы средства индивидуальной защиты передал предприниматель.  Об этом на своей инстаграм-странице сообщил главный врач Владимир Викторов.  Он отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом маски и перчатки нужны постоянно.

 

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Медицинские работники оказались ведущим звеном в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Однако в их работе бывают случаи, при которых возникает нехватка средств индивидуальной защиты. В сложившейся ситуации люди пытаются всеми силами поддержать врачей. Не остался равнодушным и индивидуальный предприниматель Ирейкин С.А.. Им была оказана гуманитарная помощь Чебоксарской районной больнице. Уважаемый Семен Александрович, выражаем Вам огромную признательность и благодарность за поддержку! Желаем крепкого здоровья и долголетия! #здравоохранение21 #стопкоронавирус21

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27.04.2020

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