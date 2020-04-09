Предприниматели спросили Олега Николаева о парикмахерской и рыбалке

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня врио главы Чувашии Олег Николаев провел прямую линию в социальной сети «ВКонтакте» по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса. 

Руководителю региона адресованы вопросы разного характера,  но были и необычные. Среди них — почему индивидуальным  предпринимателям нельзя сходить на рыбалку и в гараж за картошкой, а работникам ЖКХ можно ходить «толпами», а также спросили.  где стрижется Олег Николаев. Он в свою очередь попросил жителей республики переждать сложные времена, чтобы в последующем сделать мощный рывок вперед в экономике. 

Также задавались вопросы о возможности возобновления практических занятий в автошколах, возмещению убытков межмуниципальным перевозчикам.

 

 

 

 

 

9.04.2020

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