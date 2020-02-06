6 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгением Макагоновым и вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Волга» Иваном Зимой. В беседе также принимал участие и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

«У нас с вами сложилась достаточно хорошая история взаимоотношений, многое сделано. Это тот фундамент, который поможет обеспечить достижение новых целей, стоящих перед нами. Если до этого мы создавали инфраструктуру, то сейчас надо обеспечить уже непосредственно подключение учреждений к проложенным оптическим сетям, чтобы люди могли воспользоваться всеми современными сервисами. Здесь важно четко координировать наши общие действия, чтобы реальный эффект от них почувствовали жители республики», — подчеркнул Олег Николаев.

В настоящее время чувашский филиал компании выступает партнером в реализации программы «Устранение цифрового неравенства». Практически во всех населенных пунктах Чувашии с численностью населения от 250 человек поступательно создаются узлы связи, через которые население получит доступ к широкополосному интернету. За время реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» возможность выхода в сеть «Интернет» получили жители более 130 малых населенных пунктов Чувашской Республики. Для этого построено более 1000 км волоконно-оптических линий связи. С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, можно абсолютно бесплатно.

В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» идет подключение социально значимых объектов к сети «Интернет».

«Инфраструктура, которая была создана за время реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дает нам возможность максимально быстро сейчас замещать старые технологии, которые являются ограничителем роста для нас, на современные: оптические, беспроводные», — пояснил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» Иван Зима.

Он отметил, что замена старых медных проводов на современное оптоволокно позволит минимизировать количество разрывов сигнала при загрузке данных, избежать потери информации. Соответствующие работы планируют начать в ряде районов Чувашии уже в апреле этого года, поэтому одной из задач является своевременное информирование жителей республики.

В ходе встречи стороны обсудили и ряд других вопросов.

6.02.2020

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