Празднование Дня Победы пройдет в дистанционном формате.

Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев еще раз напомнил сегодня, 8 мая, в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

«Если у вас запланированы какие-то массовые мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, требование — отменить немедленно! И проводить все праздничные мероприятия строго в рамках рекомендаций Правительства Российской Федерации, Правительства Чувашской Республики — в дистанционной форме», — обратился Олег Николаев к главам администраций городов и районов, которые приняли участие в заседании посредством видео-конференц-связи.

Врио Главы Чувашии также акцентировал внимание на том, что мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов на дому, должны проходить с соблюдением всех санитарно-гигиенических правил.

«Если мы навещаем наших ветеранов, вручаем им подарки, то делаем это строго с соблюдением всех мер безопасности: в масках, перчатках, не нарушаем социальную дистанцию», — напомнил Олег Николаев.

Отметим, что празднование Дня Победы по всей стране в этом году пройдет в необычном формате. В 10.00 в эфире основных теле- и радиоканалов прозвучит обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина. Затем начнется многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов в разных уголках нашей Родины. В 19:00 эфиры прервутся для трансляции «Минуты молчания». По её окончании ведущие предложат выйти на балконы или встать у окна, держа в руках семейные фотографии с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также россиянам предложат всей семьей исполнить песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». А в 22:00 всех жителей страны в знак памяти пригласят подойти к окнам и зажечь «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

8.05.2020

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