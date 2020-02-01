Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Александр Николаев совместно с первым заместителем Председателя Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Игорем Астаховым провели совещание по вопросам разработки проекта планировки на территории Чувашской Республики скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Строительство дороги на территории Чувашии планируется в 2022 году, а завершить его намерены в 2027 году. На 2020-2021 годы запланировано проектирование трассы.

На данный момент идут предпроектные работы, в том числе инженерные изыскания по оси трассы. Проектировщики смотрят, где именно необходимо построить путепроводы и транспортные развязки на будущей М-12, чтобы обеспечить связь между населенными пунктами.

Протяженность трассы по Чувашской Республике составит ориентировочно 94 км и проходит через 6 муниципальных районов.

Общая протяженность всей автодороги М-12 составит 729 км с четырьмя полосами движения по две в каждую сторону. Проект разделен на четыре этапа с вводом всей трассы до 2027 года. В настоящее время государственная компания «Российские автомобильные дороги» ведет предпроектные работы. На этот год запланировано и проектирование трассы.

М-12 повысит транспортную доступность для жителей региона в местах прохождения трассы. Автомагистраль будет связана с региональной сетью дорог. Трасса обеспечит связь субъектов РФ между собой. Легковые машины в летнее время смогут двигаться со скоростью в 130 км/ч, а зимой — 110 км/ч. Такое возможно только на трассе 1А категории с разделенными встречными потоками движения и развязками в разных уровнях. Трасса М-12 будет соответствовать этой категории.

Отсутствие светофоров и одноуровневых развязок обеспечит высокую скорость движения и сокращение времени в пути, что обеспечит комфортные условия для водителя. Также повысится уровень безопасности за счет разделенных потоков, освещения, пешеходных надземных и подземных переходов, обеспечения карманов с накопителями, экодуки и зверопроходы.

1.02.2020

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