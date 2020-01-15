В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором показаны события, происходившие в Синьяльском доме творчества 10 января. Окончательного решения в этот день не было принято, возникли прения, а депутаты и глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов смогли покинуть помещение только с помощью сотрудников полиции.

Депутаты Синьяльского поселения единогласно проголосовали против изменения правил использования земель у деревни Ильбеши, но не все народные избранники подписали итоговый протокол.

По поводу произошедших событий комментарий дал глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев. Он пояснил ситуацию с земельным участком в Синьяльском сельском поселении, который не обрабатывается более 10 лет, до решения правительства Чувашии был предназначен для сельхозработ. В 2019 году участок был переведен в земли промышленности и иного специального назначения, чтобы собственник мог возвести на нем производственно-складские помещения, создав 150 рабочих мест. Для этого было необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки Синьяльского сельского поселения.

Чтобы соблюсти все законодательные процедуры, были проведены публичные слушания и открытое заседание Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения. Однако конструктивного диалога не получилось, обсуждение вопроса прошло на повышенных тонах, с оскорблениями и нарушением общественного порядка. К обсуждению проекта муниципального правового акта возможно придется вернуться снова, поскольку сторонники различных оппозиционных партий и приезжие граждане, заинтересованные в самопиаре, сорвали мероприятие.

«Необходимо, чтобы этот участок земли использовался по новому целевому промышленному назначению, собственник мог реализовать свой проект. Земельный участок должен приносить пользу и району, и собственнику, который планировал здесь открыть предприятие и создавать рабочие места для селян, что положительно может сказаться на экономике сельского поселения, работать на благо жителей Чебоксарского района», — считает глава администрации.

Прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама разъяснил, что сотрудники прокуратуры со своей стороны могут дать заключение о законности принятого депутатами решения, проверить на соответствие его законодательству. Что же касается оценки происходивших 10 января в Синьяльском доме творчества событий, то окончательное процессуальное решение по этому поводу будут принимать следователи, добавил прокурор.

Министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева отметила, что юридических оснований для проведения Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения 10 января не было. Она также отметила, что для соблюдения норм закона необходимо его провести в соответствии с нормами законодательства.

По факту произошедших 10 января в Синьяльском доме творчества событий СУ СК РФ по Чувашии проводит проверку. Как сообщил заместитель начальника ОМВД по Чебоксарскому району Андрей Рябов, решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел: по факту нанесения побоев сотрудникам полиции и по факту нанесения побоев депутатам Синьяльского сельского поселения. Глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов от каких-либо претензий в адрес присутствовавших отказался.

Добавим, что в сложившихся обстоятельствах может остаться незамеченным то, что инвестиции очень нужны Чебоксарскому района и Чувашии в целом. Вот что по этому поводу сказал председатель комитета Государственного Совета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов: “Благосостояние жителей Республики зависит от развития экономики, в то же время экономика, ее развитие, рост — от привлечения инвестиций. Инвесторы выбирают прежде всего те регионы, районы, где им созданы наиболее благоприятные условия: дорожная сеть, коммуникации.

Территория Чебоксарского района из-за близости к Чебоксарам всегда была привлекательна. Здесь построены самые крупные предприятия Республики: Химпром, завод промышленных тракторов и другие. Чебоксары и Новочебоксарск росли на землях Чебоксарского района. Такова судьба пригородных земель. Земельный участок, судьба которого обсуждается, очень удобен для возведения логистического транспортно-складского центра в силу наличия транспортной развязки. Если говорить о молочных заводах, то действующие молочные заводы у нас в республике, в России, да и в мире расположены в городах, в населенных пунктах. От них нет угрозы окружающей среде. Тем более вновь строящийся завод, его невозможно представить без современных технологий.

Сейчас за привлечение инвестиций борются регионы, районы. Если не к нам, то эти средства на строительство нового предприятия уйдут в другой регион, уйдут и новые рабочие места, налоги, поступления в бюджет Республики, района.

Горячий характер обсуждения этого вопроса связываю с приближающимся выборами Главы Республики, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.

Считаю, что в пылу политической борьбы, не всегда честной политической борьбы, нельзя жертвовать экономикой, ее развитием, улучшением благосостояния жителей.

Уверен, что если будет центр или завод, то там будут работать наши жители.

Привлечение иностранных специалистов для работы на территории Российской Федерации регулируется федеральным законодательством и это не так просто при наличии желающих работать из своих граждан».

Земельный участок вблизи д.Ильбеши#таванен



15.01.2020

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