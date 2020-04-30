Управлением Роспотребнадзора по Чувашии из-за ситуации с коронавирусом гражданам, вернувшимся на территорию Российской Федерации, а также приехавшим в республику, вручаются постановления главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике об изоляции, организуется их медицинское наблюдение в обсерваторе.

Решениями Моргаушского районного суда Чувашской Республики от 27.04.2020 удовлетворены административные исковые заявления Управления: двое граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, помещены в принудительном порядке в обсерватор на 14 календарных дней со дня прибытия. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

На 28.04.2020 Управлением вручено 3230 постановлений главного (заместителя) государственного санитарного врача об изоляции, было внесено 2224 предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Управление приняло участие в совместных с представителями органов местного самоуправления, ОМВД, органов районных прокуратур рейдовых мероприятиях. В ходе обследования 2582 объектов установлена работа предприятий и учреждений, функционирование которых было запрещено. По материалам Управления судами вынесено 9 решений о приостановлении деятельности предприятий, 1 – о наложении штрафа.

Учитывая поступающие обращения граждан о невыполнении противоэпидемических мероприятий при работе различных организаций (промышленных предприятий, объектов торговли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, медицинских и образовательных учреждений), а также факты регистрации среди работников 3 промышленных предприятий случаев заражения COVID-2019, Управление вышло с письмами в адрес прокуратуры Чувашской Республики о проведении внеплановых проверок в отношении 86 хозяйствующих субъектов. На 29.04.2020 прокуратурой внесены требования о проведении внеплановых проверок в отношении 24 организаций.

30.04.2020

www.tavanen.ru