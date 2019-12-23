К Новому году в Чебоксарах откроют движение по дорогам, которые строятся и реконструируются в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

По ул. Университетской стояла задача завершить укладку нижнего слоя асфальта и запустить движение, эти работы практически выполнены. По пр. И. Яковлева необходимо завершить установку опор контактной сети, врезку газа и укладку асфальта в этих местах. «До 30 декабря планируем запустить движение. Нужно отметить, мы могли бы эту дорогу не открывать, контрактом предусмотрен срок выполнения работ в августе 2020 года, но по обращениям автолюбителей, жителей города, во избежание пробок на Эгерском бульваре движение будет возобновлено. Обращаю внимание жителей на то, что тротуаров и остановочных павильонов пока не будет, это необходимо иметь ввиду пешеходам», — сказал глава администрации Алексей Ладыков.

По мкр. Солнечный – это первая дорога, которая построена за последние годы, сложнейший проект, выполняется тремя подрядными организациями. Особенностью в ходе работ оказалось ее местоположение. При проектировании и строительстве выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек: Кувшинка и Кукшум. «Нужно объект завершить и запустить движение. Часть работ выполняется в зимнее время, возможно проседание асфальта, но подрядчики все эти работы выполнят в рамках гарантийных обязательств», — отметил глава администрации.

23.12.2019

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