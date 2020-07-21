После прошедших 20, 21 июля 2020 года на территории г. Чебоксары многочисленных осадков, в ряде СМИ и в сети Интернет опубликована информация о случаях затопления участков автодорог общего пользования.

Поскольку указанные происшествия могут повлечь угрозу жизни и здоровья людей, существенные финансовые потери, по поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина организована проверка состояния ливневых канализаций на территории столицы республики в местах затоплений.

Проверка будет поручена районным прокуратурам г. Чебоксары и прокуратуре столицы.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение.