4 июня врио Главы Чувашии с рабочим визитом посетил Новочебоксарск.

Он осмотрел самый крупный спортивный комплекс республики, который ждет масштабной реконструкции. Спортшкола №3 построена в начале 1980-х годов, из-за ветхого фасада в температура воздуха в спортзалах в зимний период не превышает 10-12 градусов.

Проектно-сметная документация, согласно которой планировалось утеплить фасад здания и отремонтировать спортивные залы, была разработана еще в 2016 году. Но из-за отсутствия финансирования проект отложили в долгий ящик, хоть он и получил заключительное положение госэкспертизы.

В этом году на реконструкцию четырехзального корпуса из республиканского бюджета были выделены 131,8 млн рублей. Но в связи с давностью разработки проект реконструкции школы сейчас вновь проходит государственную экспертизу для проверки достоверности сметной стоимости после перерасчета цен к текущему уровню.

«Школа, построенная в конце XX века, уже на то время была современная с высокими характеристиками. Она и сегодня ещё не утратила свою мощь, возможности и потенциал. На сегодняшний день имеется проектно-сметная документация по реконструкции этого спортивного комплекса. Буквально в ближайшее время мы планируем закончить экспертизу проектно-сметной документации. Деньги в размере 131 миллиона рублей заложены в бюджете Чувашской Республики», – прокомментировал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В Новочебоксарке руководитель региона также заехал на место строительства кордодрома. Эту тему врио Главы Чувашии держит на личном контроле после обращения к нему школьника, занимающегося в местном авиамодельном клубе. Дело сдвинулось с мертвой точки. На следующей неделе подрядчик займется обустройством дренажа на площадке. С финансированием помогают спонсоры. Олег Николаев поручил довести строительство кордодрома до конца и на следующий год открыть площадку для юных авиамоделистов.

5.06.2020

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