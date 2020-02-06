Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поручил обеспечить возможность индексации социальных выплат в республике. Свое поручение Министерству финансов Чувашской Республики он озвучил 6 февраля на встрече с руководством Государственного Совета Чувашии и руководителями фракций.

С инициативой выступила Председатель Госсовета Чувашской Республики Альбина Егорова, отметившая, что вопрос индексации социальных выплат, например, ветеранам труда, так или иначе звучит почти на всех встречах депутатов с населением и в многочисленных обращениях. Между тем до положительного решения об индексации дело не доходит уже несколько лет.

Олег Николаев подчеркнул, что речь при обсуждении вопроса должна идти не только о ветеранах труда, но и других категориях граждан, например, семьях с детьми. По поручению Олега Николаева индексация должна быть зафиксирована уже при ближайшем рассмотрении уточнений в республиканский бюджет.

Отметим, региональные социальные выплаты не индексировались в Чувашии с 2017 года.

6.02.2020

www.tavanen.ru