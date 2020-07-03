Об этом заявил врио Главы республики Олег Николаев 2 июля в ходе визита в Козловский район. «Марпосад и Козловка с их туристическим потенциалом должны быть объединены в единый проект. Стартовавшая ранее программа «Чувашия – сердце Волги» позволяет все это объединить», — подчеркнул он.

Руководитель региона сообщил журналистам, что работа над комплексным планом развития муниципалитетов уже начата. В частности, этим городам нужны причальные стенки, чтобы возобновить речное пассажирское сообщение и привлекать туристов. Проект по развитию Козловки также будет включать реконструкцию набережной со строительством причальной стенки. Для этого необходимо провести проектные работы. Ориентировочная стоимость разработки проектной документации оценивается в 18 млн. рублей. Само строительство обойдется в 40-50 млн. рублей.

Олег Николаев лично проинспектировал набережную. «Решение о проектировании причальных стенок будет уже в ближайшее время, – пообещал он, – В случае реализации намеченных планов города получат импульс для развития потребительского рынка и малого и среднего предпринимательства».

Дорожной картой по развитию туризма в Козловском районе на 2020-2025 годы предусмотрена реконструкция набережной, строительство причальной стенки, создание музейно-образовательного центра «Геометрия Лобачевского», развитие спортивно-туристического комплекса «Птичий полет» и создание экопарка «Радуга». Общий планируемый объем инвестиций – 628 млн. рублей.

3.07.2020

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