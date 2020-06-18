17 июня в Торгово-промышленной палате состоялось совещание врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с руководителями промышленных предприятий.

На встрече обсудили текущую ситуацию в экономике региона и меры государственной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Промышленники также смогли поделиться своими предложениями по совершенствованию законодательства. Решение ряда вопросов пообещал взять на контроль принявший участие в совещании депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков.

Многие предложения руководителей предприятий по актуальной проблематике отрасли учтены в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики. Как сообщил генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед, в ней нашли отражение почти 40 предложений организационного, законодательного и иного характера.

«Был выполнен анализ импорта промышленных продуктов не только по Чувашской Республике, но и по всем пяти ее соседям, то есть по шести регионам, чтобы мы могли посмотреть, что можно организовать к производству. При этом учтены нужды не только Чувашской Республики, но и нужды ближайших соседей», – отметил он.

Олег Николаев заключил, что работа по направлению импортозамещения должна стать планомерной и постоянной. Он напомнил, что сейчас идет полная трансформация всех ранее созданных институтов развития бизнеса.

«Координирующим звеном станет Фонд развития промышленности, в число задач которого будет входить продвижение Чувашской Республики на все рынки, – отметил врио Главы республики. – Надо выходить с продукцией, а лучше выходить с комплексом взаимосвязанной продукции, чтобы выигрывать за счет комплексного предоставления услуг». В этой связи еще одной задачей был обозначен курс на реализацию кластерной политики.

Руководитель региона анонсировал создание при Правительстве республики дискуссионной площадки, которая займется реализацией инвестиционных процессов и развитием предпринимательской активности.

На совещании также стало известно, что в комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики вошли 93 проекта развития промышленности. Прогнозируемый объем инвестиций в 2020-2025 годах составит 46,4 млрд рублей. Реализация проектов будет проходить на 73 предприятиях. Планируется создать 2,7 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.