2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» принял решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам, восемь из которых – это административные центры регионов Приволжского федерального округа: Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск и Уфа. Города Приволжья были названы и в числе лидеров по активности поддержавших их жителей.

Основаниями для присвоения звания являются награждение предприятий городов государственными наградами и вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников предприятий за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941-1945 годах.

Президент России Владимир Путин отметил: «Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трех тысяч предприятий».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Присвоение звания «Город трудовой доблести» восьми городам Приволжского федерального округа – это высокая и заслуженная оценка того, как наша страна работала для фронта. Жители Приволжья действительно помнят и чтут память родных, тех, кто круглые сутки трудился в тылу, отдавая все силы нашей Победе»!

В годы Великой Отечественной войны в Уфе для фронта работали предприятия авиационного моторостроения и нефтепереработки. Выпуск промышленной продукции за годы войны вырос в пять раз. За трудовые достижения моторный завод №26 (ныне АО УМПО) и «Уфимский ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод» получили в вечное хранение переходящие Красные знамена.

В Казани на предприятиях самолетостроения, машиностроения и приборостроения было изготовлено более 10 тыс. бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, 11 тыс. бомбардировщиков У-2, 15 тыс. авиамоторов, 1 млн. зарядов для «Катюш». В годы Великой Отечественной войны в городе производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения.

Ижевск был центром производства стрелкового оружия. На предприятиях Удмуртии было произведено 10,5 млн. винтовок, 140 тыс. авиационных пулеметов и пушек, 83 тыс. станковых пулеметов, 1,5 млн. пистолетов и револьверов, 133 тыс. противотанковых ружей.

Предприятия металлургической отрасли и авиастроения Перми внесли существенный вклад в развитие военной промышленности. Произведено более 1 млн. карбюраторов для боевых самолетов, более 176 тыс. единиц ствольной артиллерии, 30 тыс. авиадвигателей, 100 млн. взрывателей для снарядов, более 9 млн. ракетных зарядов.

Промышленность города Горького (ныне Нижний Новгород) в кратчайшие сроки была переориентирована для нужд фронта. В годы Великой Отечественной войны был создан военно-промышленный комплекс предприятий для выпуска оборонной продукции – танков, самолетов, подводных лодок, артиллерийских орудий, бронемашин, радиостанций, боеприпасов, топлива. Производство многих видов вооружения превышало 30-40% от общесоюзного. Было произведено 27 подводных лодок, 38318 танков, 19202 самолета типа ЛАГГ и ЛА, более 101 тыс. артиллерийских орудий, более 43 тыс. минометов, более 109 тыс. автомашин, более 85 тыс. радиостанций и порядка 150 млн. боеприпасов. Легендарная полуторка – самый известный советский грузовик (ГАЗ-АА). Машина Горьковского автозавода была одним из основных транспортных средств на дорогах в годы войны.

Город Куйбышев (ныне Самара) был не только «запасной» столицей Советского Союза, но и центром авиационного производства. Здесь было выпущено 32 тыс. штурмовиков, налажено производство пулеметов и минометов, бронекорпусов для самолетов Ил и танков. К 1945 году выпуск промышленной продукции увеличился в 11 раз к уровню 1940 года.

Саратов поставлял для фронта самолеты Як-1, Як-3, авиационные боеприпасы и аккумуляторы. В годы войны выпущено 19 тыс. самолетов-истребителей, 40 тыс. авиационных приборов, 3 млн. тонн горючего, более 1,5 млн. реактивных снарядов. На промышленных предприятиях насчитывалось 3100 стахановцев и ударников труда.

Ульяновский автозавод выпустил 7260 шт. автомашин «ЗИС-5», 19985 шт. двигателей «Л-312», запчастей к автомашинам и двигателям. На предприятиях работали стахановцы и ударники труда, выполняя задание более чем на 400% -500%. Внедрялись рационализаторские предложения (инженеры И.М.Кузьмичев и А.И.Звягин разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла).