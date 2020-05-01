1 мая для медицинских работников республики, которые продолжают бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID — 19, при содействии министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова поступили средства индивидуальной защиты – полумаски фильтрующие для защиты (респираторы) «Бриз-1106К» FFP3 R D ФП отечественного производителя. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
Первая партия респираторов отгружена на Аптечную базу ГУП ЧР «Фармация и распределена в лечебные учреждения Чувашии, которые в настоящее время активно работают с больными коронавирусной инфекцией, а также с подозрением на нее.
1.05.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: