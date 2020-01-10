5 января в д.Сятракасы Сарабакасинского сельского поселения (Чебоксарский район Чувашии) произошел пожар. В результате огнем уничтожено имущество и практически все строение, в котором жила многодетная семья. В настоящее время многодетная мама ночует у подруг в деревне, а ее дети — у родственников в городе. Двое ее старших мальчиков обучаются в начальных классах, третий — посещает детский сад.

Как рассказал глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев, многодетной маме представлено на выбор два жилых муниципальных помещения: одно в бывшем доме ветеранов, второе — комната в квартире.

«Сегодня будем смотреть второй вариант жилья. В Доме ветеранов просто страшно с детьми одной жить. Люди добрые в деревне собрали для моих детей вещи, дали постельные принадлежности. Безусловно, нам сейчас нужна мебель, поскольку кровати, шкафы в детской полностью уничтожены огнем, также необходима бытовая техника, материальная помощь», — сказала многодетная мама Ольга Илларионова.

Отметим, что Ольга Николаевна родом из Янтиковского района, работает заместителем директора по воспитательной работе Сятра-Хочехматской школы.

Номер телефона Ольги, к которому прикреплена банковская карта, — 89279924054.

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10.01.2020

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