Сегодня, 6 мая, во время еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов республики были представлены стратегии развития Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Оба документа разработаны в соответствии с поручением врио Главы республики Олега Николаева всем министерствам и ведомствам подготовить стратегии своего развития.

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова рассказала о стратегии развития контрактной системы и тарифного регулирования Чувашии до 2024 года.

Согласно документу Госслужба планирует осуществлять полномочия по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Основными направлениями развития станут: автоматизация закупочной деятельности благодаря созданию региональной информационной системы в сфере закупок, внедрение информационной системы «Портал поставщиков» с использованием электронного магазина и другие.

Основными направлениями развития тарифного регулирования станут цифровизация тарифного процесса (от подачи заявки организации до принятия тарифного решения), переход на эталонное тарифообразование в электросетевом комплексе и другие.

Одна из задач, стоящая перед ведомством, — повышение надежности и энергетической эффективности объектов ЖКХ за счет тарифных и нетарифных источников.

«Задачи поставлены правильные, самое главное, что вы двигаетесь по пути цифровизации, а это, в свою очередь, должно привести к повышению эффективности вашей работы. Мне кажется, это самый главный критерий», — отметил Олег Николаев.

Значительное внимание в стратегии республиканского Минтранса уделено обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в нормативном состоянии, а также развитие местных автодорог в сельских населенных пунктах.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, выполнение данной задачи осложняется тем, что, по данным на 1 января 2020 г., около 70% автодорог региональной и местной сети находятся в ненормативном состоянии. Из 109 мостов 67 сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Более 1000 сел и деревень региона не имеют автомобильных дорог с твердым покрытием в черте населенного пункта.

Решение данных вопросов планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Мосты и путепроводы», федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Основная задача в транспортном комплексе – обеспечение бесперебойной перевозки пассажиров всеми видами транспорта. Планируемое выделение в 2020 году финансовых средств из федерального бюджета на обновление парка городского наземного электрического транспорта Чувашской Республики позволит обновить парк (со сроком эксплуатации более 25 лет) не менее чем на 68 троллейбусов.

После реконструкции аэропортового комплекса планируется расширение географии полетов по перспективным направлениям – Екатеринбург, Сургут, Анапа.

«Благодарю коллег за представленные доклады по стратегиям. Вы отразили в них очень важные темы. И мне кажется, это очень здорово, когда мы вот так их презентуем, находим точки взаимодействия. И вместе с тем становится предельно ясно, какие направления нам надо развивать, где необходимо усиливать позиции. Самое главное – в итоге мы получаем четкую программу действий», — резюмировал Олег Николаев.

6.05.2020

www.tavanen.ru