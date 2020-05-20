20 мая во время пресс-конференции к врио Главы Чувашии обратились журналисты газеты «Алатырские вести». Они сообщили о том, что после ремонта в прошлом году участка республиканской дороги «Шемурша — Сойгино — Алтышево — а.д. Аниш» там до сих пор нет освещения. Хотя вдоль дороги проходит тротуар, рядом школа, местный дом культуры, сельская администрация.

Олег Николаев отметил, что благодаря обращению журналистов он сегодня же даст соответствующее поручение Минтрансу Чувашии.

«Сразу хочу выразить свое отношение к такому роду вещам: считаю недопустимым делать половинчатые вещи. Если делается проект строительства дороги, то очевидно, что надо реализовать все мероприятия, прежде всего по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения: и водителей, и пешеходов», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии отметил, что к строительству объектов нужно подходить комплексно. К примеру, если обновляется дорога, то делать качественно нужно не только асфальт, но и тротуары, и сопутствующую инфраструктуру, в том числе и освещение. С ситуацией в Алатырском районе Олег Николаев пообещал разобраться.

20.05.2020

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